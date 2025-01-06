В Австрии президент поручил лидеру ультраправой партии сформировать правительство
Новым канцлером Австрии может стать праворадикал Герберт Кикль. Ему поручили сформировать правительство.
Об этом заявил президент Австрии Александр Ван дер Беллен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.
По словам Ван дер Беллена, его решение поручить Герберту Киклю сформировать правительство было обусловлено уважением к избирателям (Австрийская партия свободы Кикля набрала на парламентских выборах 29% голосов и заняла первое место).
Также президент добавил, что ситуация изменилась после провала коалиционных переговоров.
"Как мы все стали свидетелями в эти выходные, АНП (Австрийская народная партия - ред.) отказалась от своего категорического "нет" правительству под руководством АПС. Я не отнесся к этому шагу легкомысленно", - добавил он.
Spiegel обращает внимание, что прежде чем Кикль станет канцлером, АНП и АПС придется согласовать правительственную программу. И в этом вопросе есть несколько камней преткновения, хотя существует широкое согласие по миграции и налогам.
Партии расходятся во мнениях во внешней политике и политике безопасности, поскольку праворадикальная АПС хочет "дружить" с Москвой и критически настроена по отношению к Евросоюзу.
Канцлер Австрии уходит в отставку
Напомним, вчера, 5 января, канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил об уходе с должности. Причиной стал провал коалиционных переговоров.
На этом фоне и.о. главы Австрийской народной партии Кристин Штокер заявил о готовности сформировать правительство с праворадикалами.
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