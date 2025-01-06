В Австрии президент поручил лидеру ультраправой партии сформировать правительство

Об этом заявил президент Австрии Александр Ван дер Беллен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel .

По словам Ван дер Беллена, его решение поручить Герберту Киклю сформировать правительство было обусловлено уважением к избирателям (Австрийская партия свободы Кикля набрала на парламентских выборах 29% голосов и заняла первое место).

Также президент добавил, что ситуация изменилась после провала коалиционных переговоров.

"Как мы все стали свидетелями в эти выходные, АНП (Австрийская народная партия - ред.) отказалась от своего категорического "нет" правительству под руководством АПС. Я не отнесся к этому шагу легкомысленно", - добавил он.

Spiegel обращает внимание, что прежде чем Кикль станет канцлером, АНП и АПС придется согласовать правительственную программу. И в этом вопросе есть несколько камней преткновения, хотя существует широкое согласие по миграции и налогам.

Партии расходятся во мнениях во внешней политике и политике безопасности, поскольку праворадикальная АПС хочет "дружить" с Москвой и критически настроена по отношению к Евросоюзу.