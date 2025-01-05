В Австрии готовы договариваться с ультраправой партией и сформировать коалицию
Вчера канцлер Австрии и по совместительству лидер "АНП" Карл Нехаммер заявил об уходе в отставку из-за провала в переговорах о коалиции против правящей партии. Однако новый и.о. главы "АНП" готов договариваться с ультраправой партией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DerStandart.
Издание пишет, что временный глава "Австрийской народной партии" (АНП) Кристин Штокер выступает против проведения досрочных выборов и допускает возможность создания коалиции с ультраправой "Австрийской партии свободы" (АПС). Он заявил, что готов принять "приглашение", если "АПС" во главе со своим лидером Гербертом Киклем захочет обсудить с ним формирование правительства.
Ранее президент страны Александр Ван дер Беллен высказался о сложившейся ситуации. Он пообещал принять решение на следующей неделе. Кроме того, глава государства пригласил Кикля на встречу, которая состоится в понедельник.
По словам Ван дер Беллена, в партии "АНП" стали тише голоса тех, кто выступал против сотрудничества с главой "АПС". Однако президент подчеркнул, что любое австрийское правительство должно в обязательном порядке уважать основанные принципы, а именно: верховенство права, разделение властей, права человека и права меньшинств, свободу и независимость СМИ, а также членство в ЕС.
Что предшествовало
В Австрии 29 сентября 2024 года прошли парламентские выборы. Первое место заняла ультраправая партия "АПС" набрав 29,2% голосов, которая выступает за ужесточение миграционной политики, а также сокращение европейской помощи Украине.
Второе место одержала "АПН" Нехаммера, а третье "СДПА". Обе партии отказались действовать в коалиции с правящей "АПС", заявив, что создадут собственную коалицию. К группе также должна была примкнуть партия NEOS.
Однако в пятницу NEOS вышла из переговоров, а затем в субботу окончательно провалились переговоры между "АНП" и "СДПА". В результате канцлер Нехаммер заявил, что прекратил переговоры с "СДПА" и объявил о своей отставке.
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