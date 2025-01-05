В Австрии готовы договариваться с ультраправой партией и сформировать коалицию

Вчера канцлер Австрии и по совместительству лидер "АНП" Карл Нехаммер заявил об уходе в отставку из-за провала в переговорах о коалиции против правящей партии. Однако новый и.о. главы "АНП" готов договариваться с ультраправой партией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DerStandart .

Издание пишет, что временный глава "Австрийской народной партии" (АНП) Кристин Штокер выступает против проведения досрочных выборов и допускает возможность создания коалиции с ультраправой "Австрийской партии свободы" (АПС). Он заявил, что готов принять "приглашение", если "АПС" во главе со своим лидером Гербертом Киклем захочет обсудить с ним формирование правительства.

Ранее президент страны Александр Ван дер Беллен высказался о сложившейся ситуации. Он пообещал принять решение на следующей неделе. Кроме того, глава государства пригласил Кикля на встречу, которая состоится в понедельник.

По словам Ван дер Беллена, в партии "АНП" стали тише голоса тех, кто выступал против сотрудничества с главой "АПС". Однако президент подчеркнул, что любое австрийское правительство должно в обязательном порядке уважать основанные принципы, а именно: верховенство права, разделение властей, права человека и права меньшинств, свободу и независимость СМИ, а также членство в ЕС.