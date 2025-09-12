ua en ru
В Австрии посоветовали Китаю надавить на РФ, чтобы избежать санкций Запада

Пятница 12 сентября 2025 22:40
UA EN RU
В Австрии посоветовали Китаю надавить на РФ, чтобы избежать санкций Запада Фото: Беате Майнль-Райзингер, глава МИД Австрии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Китаю необходимо оказать давление на Россию, чтобы та прекратила войну против Украины. В ином случае Пекину могут грозить санкции.

Как передает РБК-Украина, об этом в интервью Bloomberg заявила министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер.

"Китай несет ответственность использовать свое влияние на Путина (российского диктатора Владимира Путина - ред.), чтобы тот действительно участвовал в переговорах. Позиция ЕС - оказывать давление на Путина через санкции. Если эти санкции обходят, мы должны принимать меры", - отметила чиновница.

Она также уточнила, что при введении санкций ЕС должен всегда учитывать: наносят ли ограничения России больше вреда, чем блоку.

Майнль-Райзингер отметила, что Китай является одним из важнейших торговых и инвестиционных партнеров Австрии - в прошлом году около 650 австрийских компаний работали на китайском рынке.

"Китай на пути к статусу глобального лидера, а вместе с этим приходит и определенная ответственность. Украина уже несколько месяцев показывает готовность к прекращению огня и переговорам на любом уровне. Но Путин не готов. А у Пекина есть влияние на Москву", - сказала министр.

План США по давлению на РФ

Напомним, ранее Bloomberg писало, что США подготовили для участников "Большой семерки" план давления на Россию.

В частности, США планируют призвать своих союзников ввести тарифы против Китая и Индии за то, что они покупают российскую нефть.

Также план предусматривает разработку механизма для конфискации российских активов в пользу Украины.

