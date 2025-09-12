В Австрії порадили Китаю натиснути на РФ, щоб уникнути санкцій Заходу
Китаю необхідно чинити тиск на Росію, щоб та припинила війну проти України. В іншому разі Пекіну можуть загрожувати санкції.
Як передає РБК-Україна, про це в інтерв'ю Bloomberg заявила міністр закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзингер.
"Китай несе відповідальність використовувати свій вплив на Путіна (російського диктатора Володимира Путіна - ред.), щоб той дійсно брав участь у переговорах. Позиція ЄС - чинити тиск на Путіна через санкції. Якщо ці санкції обходять, ми повинні вживати заходів", - зазначила чиновниця.
Вона також уточнила, що при введенні санкцій ЄС повинен завжди враховувати: чи завдають обмеження Росії більше шкоди, ніж блоку.
Майнль-Райзінгер зазначила, що Китай є одним із найважливіших торговельних та інвестиційних партнерів Австрії - торік близько 650 австрійських компаній працювали на китайському ринку.
"Китай на шляху до статусу глобального лідера, а разом із цим приходить і певна відповідальність. Україна вже кілька місяців показує готовність до припинення вогню і переговорів на будь-якому рівні. Але Путін не готовий. А в Пекіна є вплив на Москву", - сказала міністр.
План США щодо тиску на РФ
Нагадаємо, раніше Bloomberg писало, що США підготували для учасників "Великої сімки" план тиску на Росію.
Зокрема, США планують закликати своїх союзників ввести тарифи проти Китаю та Індії за те, що вони купують російську нафту.
Також план передбачає розробку механізму для конфіскації російських активів на користь України.