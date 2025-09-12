ua en ru
Пт, 12 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

В Австрії порадили Китаю натиснути на РФ, щоб уникнути санкцій Заходу

П'ятниця 12 вересня 2025 22:40
UA EN RU
В Австрії порадили Китаю натиснути на РФ, щоб уникнути санкцій Заходу Фото: Беате Майнль-Райзінгер, голова МЗС Австрії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Китаю необхідно чинити тиск на Росію, щоб та припинила війну проти України. В іншому разі Пекіну можуть загрожувати санкції.

Як передає РБК-Україна, про це в інтерв'ю Bloomberg заявила міністр закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзингер.

"Китай несе відповідальність використовувати свій вплив на Путіна (російського диктатора Володимира Путіна - ред.), щоб той дійсно брав участь у переговорах. Позиція ЄС - чинити тиск на Путіна через санкції. Якщо ці санкції обходять, ми повинні вживати заходів", - зазначила чиновниця.

Вона також уточнила, що при введенні санкцій ЄС повинен завжди враховувати: чи завдають обмеження Росії більше шкоди, ніж блоку.

Майнль-Райзінгер зазначила, що Китай є одним із найважливіших торговельних та інвестиційних партнерів Австрії - торік близько 650 австрійських компаній працювали на китайському ринку.

"Китай на шляху до статусу глобального лідера, а разом із цим приходить і певна відповідальність. Україна вже кілька місяців показує готовність до припинення вогню і переговорів на будь-якому рівні. Але Путін не готовий. А в Пекіна є вплив на Москву", - сказала міністр.

План США щодо тиску на РФ

Нагадаємо, раніше Bloomberg писало, що США підготували для учасників "Великої сімки" план тиску на Росію.

Зокрема, США планують закликати своїх союзників ввести тарифи проти Китаю та Індії за те, що вони купують російську нафту.

Також план передбачає розробку механізму для конфіскації російських активів на користь України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Російська Федерація Китай Австрія Війна в Україні
Новини
Операція "Східний вартовий" не передбачає інтеграції з українською ППО, - генерал НАТО
Операція "Східний вартовий" не передбачає інтеграції з українською ППО, - генерал НАТО
Аналітика
Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії