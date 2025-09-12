В Австрії порадили Китаю натиснути на РФ, щоб уникнути санкцій Заходу

Китаю необхідно чинити тиск на Росію, щоб та припинила війну проти України. В іншому разі Пекіну можуть загрожувати санкції.

Як передає РБК-Україна , про це в інтерв'ю Bloomberg заявила міністр закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзингер.

"Китай несе відповідальність використовувати свій вплив на Путіна (російського диктатора Володимира Путіна - ред.), щоб той дійсно брав участь у переговорах. Позиція ЄС - чинити тиск на Путіна через санкції. Якщо ці санкції обходять, ми повинні вживати заходів", - зазначила чиновниця.

Вона також уточнила, що при введенні санкцій ЄС повинен завжди враховувати: чи завдають обмеження Росії більше шкоди, ніж блоку.

Майнль-Райзінгер зазначила, що Китай є одним із найважливіших торговельних та інвестиційних партнерів Австрії - торік близько 650 австрійських компаній працювали на китайському ринку.

"Китай на шляху до статусу глобального лідера, а разом із цим приходить і певна відповідальність. Україна вже кілька місяців показує готовність до припинення вогню і переговорів на будь-якому рівні. Але Путін не готовий. А в Пекіна є вплив на Москву", - сказала міністр.