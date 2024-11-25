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Австрия остановила полувековые связи с "Газпромом", - Reuters

Фото: Австрия остановила полувековые связи с "Газпромом" (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

После более 50 лет связей Австрия остановила сотрудничество с "Газпромом". Толчком к этому стал арест российского газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Санкции против "Газпромбанка"

Напомним, что недавно администрация президента США Джо Байдена рассматривала возможность внесения "Газпромбанка" в санкционный список.

В то же время на фоне ситуации с "Газпромом" газ в Европе подорожал, больше фьючерсы на газ достигли наивысшего уровня за год.

Уже в четверг, 21 ноября, США расширили санкционный список в отношении Российской Федерации. Туда вошли "Газпромбанк", "БКС-банк", "Центрокредит" и еще около 40 учреждений.

Однако ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер прокомментировал решение "Газпрома" и заявил, что страна не подвергнется шантажу.

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