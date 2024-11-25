Австрія зупинила піввікові зв'язки з "Газпромом", - Reuters

Санкції проти "Газпромбанку"

Нагадаємо, що нещодавно адміністрація президента США Джо Байдена розглядала можливість занесення "Газпромбанку" до санкційного списку.

Водночас на тлі ситуації з "Газпромом" газ у Європі подорожчав, ба більше ф'ючерси на газ досягли найвищого рівня за рік.

Вже в четвер, 21 листопада, США розширили санкційний список щодо Російської Федерації. Туди таки ввійшли "Газпромбанк", "БКС-банк", "Центрокредит" та ще близько 40 установ.

Натомість трохи раніше канцлер Австрії Карл Нехаммер прокоментував рішення "Газпрому" і заявив, що країна не піддасться на шантаж.

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