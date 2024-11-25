Австрия остановила полувековые связи с "Газпромом", - Reuters
После более 50 лет связей Австрия остановила сотрудничество с "Газпромом". Толчком к этому стал арест российского газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Толчком, прекратившим более 50 лет газовых потоков от российского государственного энергетического гиганта "Газпром" к австрийской группе OMV в начале этого месяца, стал арест российского газа как платы для покрытия стоимости арбитражного решения.
Ранее в этом месяце OMV заявила, что выиграла арбитраж в Германии против "Газпрома" на сумму 230 миллионов евро в связи с нерегулярными поставками в свое немецкое подразделение, и примет меры для немедленного принудительного взыскания этого иска против счетов-фактур "Газпрома".
Через три дня "Газпром" прекратил поставки газа австрийской компании.
По данным трех анонимных источников, близких к "Газпрому" и OMV, австрийская фирма арестовала поставки газа за октябрь на 230 миллионов евро.
Это первый случай, когда клиент из Европейского Союза не оплатил газ "Газпрому".
Прекращение поставок на прошлой неделе дает OMV возможность утверждать, что Газпром нарушил контракты, сообщил один из пяти источников.
По данным издания, "Газпром" в свою очередь якобы расценивает арест газа как неуплату и потому прекратил поставки.
OMV покупала советский и российский газ с 1968 года и события показали, что австрийская фирма ищет способы полностью отказаться от закупок российского газа, несмотря на то, что ее контракты с Газпромом действуют до 2040 года.
Санкции против "Газпромбанка"
Напомним, что недавно администрация президента США Джо Байдена рассматривала возможность внесения "Газпромбанка" в санкционный список.
В то же время на фоне ситуации с "Газпромом" газ в Европе подорожал, больше фьючерсы на газ достигли наивысшего уровня за год.
Уже в четверг, 21 ноября, США расширили санкционный список в отношении Российской Федерации. Туда вошли "Газпромбанк", "БКС-банк", "Центрокредит" и еще около 40 учреждений.
Однако ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер прокомментировал решение "Газпрома" и заявил, что страна не подвергнется шантажу.
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