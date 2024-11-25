Австрія зупинила піввікові зв'язки з "Газпромом", - Reuters

Після понад 50 років зв'язків Австрія зупинила співробітництво з "Газпромом". Поштовхом до цього став арешт російського газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Поштовхом, який припинив понад 50 років газових потоків від російського державного енергетичного гіганта "Газпром" до австрійської групи OMV на початку цього місяця, став арешт російського газу як плати для покриття вартості арбітражного рішення.

Раніше цього місяця OMV заявила, що виграла арбітраж у Німеччині проти "Газпрому" на суму 230 мільйонів євро у зв'язку з нерегулярними поставками до свого німецького підрозділу, і вживатиме заходів для негайного примусового стягнення цього позову проти рахунків-фактур "Газпрому".

Через три дні "Газпром" припинив постачання газу австрійській компанії.

За даними трьох анонімних джерел, близьких до "Газпрому" та OMV, австрійська фірма заарештувала поставки газу за жовтень на 230 мільйонів євро.

Це перший випадок, коли клієнт з Європейського Союзу не сплатив газ "Газпрому".

Припинення поставок минулого тижня дає OMV можливість стверджувати, що Газпром порушив контракти, повідомило одне з п'яти джерел.

За даними видання, "Газпром" своєю чергою нібито розцінює арешт газу як несплату і тому припинив поставки.