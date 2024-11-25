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Австрія зупинила піввікові зв'язки з "Газпромом", - Reuters

Україна, Понеділок 25 листопада 2024 18:01
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Австрія зупинила піввікові зв'язки з "Газпромом", - Reuters Фото: Австрія зупинила піввікові зв'язки з "Газпромом" (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Після понад 50 років зв'язків Австрія зупинила співробітництво з "Газпромом". Поштовхом до цього став арешт російського газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Поштовхом, який припинив понад 50 років газових потоків від російського державного енергетичного гіганта "Газпром" до австрійської групи OMV на початку цього місяця, став арешт російського газу як плати для покриття вартості арбітражного рішення.

Раніше цього місяця OMV заявила, що виграла арбітраж у Німеччині проти "Газпрому" на суму 230 мільйонів євро у зв'язку з нерегулярними поставками до свого німецького підрозділу, і вживатиме заходів для негайного примусового стягнення цього позову проти рахунків-фактур "Газпрому".

Через три дні "Газпром" припинив постачання газу австрійській компанії.

За даними трьох анонімних джерел, близьких до "Газпрому" та OMV, австрійська фірма заарештувала поставки газу за жовтень на 230 мільйонів євро.

Це перший випадок, коли клієнт з Європейського Союзу не сплатив газ "Газпрому".

Припинення поставок минулого тижня дає OMV можливість стверджувати, що Газпром порушив контракти, повідомило одне з п'яти джерел.

За даними видання, "Газпром" своєю чергою нібито розцінює арешт газу як несплату і тому припинив поставки.

OMV купувала радянський і російський газ з 1968 року, і події показали, що австрійська фірма шукає способи повністю відмовитися від закупівель російського газу, попри те, що її контракти з Газпромом діють до 2040 року.

Санкції проти "Газпромбанку"

Нагадаємо, що нещодавно адміністрація президента США Джо Байдена розглядала можливість занесення "Газпромбанку" до санкційного списку.

Водночас на тлі ситуації з "Газпромом" газ у Європі подорожчав, ба більше ф'ючерси на газ досягли найвищого рівня за рік.

Вже в четвер, 21 листопада, США розширили санкційний список щодо Російської Федерації. Туди таки ввійшли "Газпромбанк", "БКС-банк", "Центрокредит" та ще близько 40 установ.

Натомість трохи раніше канцлер Австрії Карл Нехаммер прокоментував рішення "Газпрому" і заявив, що країна не піддасться на шантаж.

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