Австрия арестует Путина, если он приедет в страну, - Минюст

Австрия, как участница Римского устава, будет выполнять свои обязательства и арестует и выдаст российского диктатора Владимира Путина Международному уголовному суду, если он решит приехать в страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства юстиции Австрии в ответ на запрос "Укринформа" .

"Австрия является участницей Римского устава. Это означает, что Австрия, как и все другие договорные стороны, обязана сотрудничать с МКС: ордера на арест, выданные Судом, должны выполняться, а разыскиваемые Судом лица должны быть арестованы", - заявили в ведомстве.

В министерстве юстиции Австрии также подчеркнули, что "в 2019 году (по делу президента Судана Омара аль-Башира - ред.) МУС уже установил в одном деле, что иммунитета перед Судом не имеют даже главы государств".

"Никто не стоит над законом, что конкретно означает, что каждое преступление должно быть полностью расследовано. Безнаказанности не должно быть", - добавили в ведомстве.