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Путина пригласят в ЮАР на саммит БРИКС, несмотря на ордер, - министр

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Четверг 23 марта 2023 22:38
Путина пригласят в ЮАР на саммит БРИКС, несмотря на ордер, - министр Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин будет приглашен на саммит БРИКС в Южно-Африканской Республике, несмотря на то, что там его обязаны арестовать.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News, об этом заявила министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор.

Она подтвердила, что официальное приглашение на встречу лидеров стран БРИКС - Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР - вскоре направят Путину.

При этом остается неизвестно, примет ли диктатор такое предложение на фоне угрозы быть арестованым.

Стоит заметить, что ЮАР обязана выполнять решения Международного уголовного суда, который разрешил арест Путина.

Напомним, о том, что МУС выдал ордер на арест Путина, стало известно еще 17 марта.

Более о последствиях такого решения этом можете узнать в материале РБК-Украина.

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Владимир Путин Российская Федерация ЮАР Международный уголовный суд БРИКС Война России против Украины
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