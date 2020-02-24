Кількість жертв коронавірусу в Італії зросла до п'яти

Фото: коронавірус в Італії (twitter.com/nikmarino9)

П'ятою жертвою коронавірусу в Італії став 88-річний чоловік

В результаті поширення коронавірусу в Італії зафіксували п'ятий випадок смерті. Про це повідомив глава Департаменту цивільного захисту Анджело Бормана, передає Reuters.

Наголошується, що п'ятою жертвою коронавірусу в Італії став 88-річний чоловік. Він приїхав із регіону Ломбардія, що поблизу Мілана, де був зафіксований локальний спалах захворювання.

Четверо інших жертв коронавірусу також були літніми людьми, у трьох з них були серйозні проблеми зі здоров'ям.

Як повідомили у Департаменті цивільного захисту, на даний момент в Італії зареєстровано понад 200 випадків захворювання коронавірусом.

Раніше РБК-Україна писало, що з-за спалаху коронавірусу в Італії поліція і медики почали пошуки "нульового пацієнта". Правоохоронці та медики в оперативному режимі намагаються визначити, хто заніс коронавірус в Італію.

Також повідомлялося, що усі матчі 26 туру італійської серії А з футболу можуть бути перенесені через поширення коронавірусу в країні. Якщо рішення про перенесення буде прийнято, воно торкнеться не тільки вищого дивізіону Італії, але аматорських ліг. При цьому матч 1/16 фіналу Ліги Європи "Інтер" - "Лудогорец", який відбудеться 27 лютого, може бути зіграний при порожніх трибунах.