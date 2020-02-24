Австрія призупинила рух пасажирських поїздів з Італії через коронавірус

Напередодні пасажирський поїзд з Італії не пустили через заражених пасажирів
Австрія призупинила всі поїзди з Італії, які проходять через перевал Бреннер, щоб запобігти подальшому поширенні коронавіруса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Наголошується, що пасажирські поїзди були припинені в обох напрямках.
Пропуск через Альпи - важливий і часто перевантажений маршрут пасажирського поїзда між Італією, Австрією і Німеччиною.
Незадовго до оголошення про припинення уряд Австрії заявив, що він заборонив в'їзд поїзда, що прямував у Мюнхен, Німеччина, з італійської Венеції через підозру в тому, що двоє пасажирів можуть бути заражені коронавірусом.
Міністерство внутрішніх справ Італії повідомило владу Австрії, що на борту знаходилися дві людини з симптомами лихоманки.
Раніше повідомлялося, що в італійському місті Кремона в області Ломбардія від коронавіруса померла жінка. Кількість жертв в Італії збільшилася до трьох. Число заражень новим різновидом коронавіруса в Італії перевищило 130 осіб.
РБК-Україна писало, що влада італійського регіону Венето оголосили про скасування Венеціанського карнавалу через загрозу поширення коронавіруса.