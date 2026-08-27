Австрия вернула в строй обновленные Leopard 2A4 и Ulan: что изменилось в бронетехнике

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вооруженные силы Австрии (Bundesheer) .

Leopard 2A4 вернул ночной бой и получил электрический привод башни

Австрия начала модернизацию парка бронетехники в 2023 году. В рамках программы на Leopard 2A4 заменяют устаревшие компоненты и восстанавливают способность танка вести бой в темное время суток – эту функцию техника потеряла из-за износа оборудования.

Кроме того, в Бундесхеере подтвердили, что гидравлическую систему поворота башни заменяют электрическим приводом - одним из наиболее существенных технических изменений, анонсированных для этой платформы.

Leopard 2A4 остается основным вооружением танковых войск Австрии, совмещая мощное вооружение с высокой мобильностью в сложной местности. Хотя обновленные танки уже показали на церемонии 25 августа, процесс их модернизации еще не завершен полностью: по данным Бундесхеера, машины передадут в Центр армейской логистики (Heereslogistikzentrum) для финальной доработки.

Ulan получил новую оптику, электронику и ходовую часть

Параллельно Австрия проводит комплексную модернизацию парка боевых машин пехоты Ulan. Работы включают обновление оптических систем и электронных компонентов, ремонт электрооборудования, а также замену части узлов ходовой части.

Эти изменения затрагивают несколько ключевых подсистем машины и поддерживают долгосрочную боеспособность механизированных подразделений Бундесхеера.

Первые модернизированные Ulan уже передают непосредственно войскам – это первый ощутимый возврат обновленной техники в строй. Ulan является основной боевой машиной танкогренадерских подразделений Австрии, сочетает защищенную мобильность и огневую мощь, способную действовать совместно с танками Leopard на сложной местности.

Машина оснащена пушкой и содержит группу гренадеров дополнительно к экипажу, что позволяет танковым и механизированным пехотным подразделениям действовать в тесном взаимодействии.

Присутствовавшая на церемонии передачи министр обороны Австрии Клаудия Таннер заявила, что обновленный парк бронетехники усиливает возможности Бундесхеера именно там, где это особенно важно для военной обороны страны, назвав событие видимым воплощением программы Aufbauplan ÖBH 2032+.