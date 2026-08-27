Австрія повернула у стрій оновлені Leopard 2A4 та Ulan: що змінилося в бронетехніці

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Збройні сили Австрії (Bundesheer) .

Leopard 2A4 повернув нічний бій і отримав електричний привід башти

Австрія розпочала модернізацію парку бронетехніки у 2023 році. У межах програми на Leopard 2A4 замінюють застарілі компоненти та відновлюють здатність танка вести бій у темний час доби - цю функцію техніка втратила через зношеність обладнання.

Крім того, у Бундесхеері підтвердили, що гідравлічну систему повороту башти замінюють на електричний привід - одну з найбільш суттєвих технічних змін, анонсованих для цієї платформи.

Leopard 2A4 залишається основним озброєнням танкових військ Австрії, поєднуючи потужне озброєння з високою мобільністю на складній місцевості. Хоча оновлені танки вже показали під час церемонії 25 серпня, процес їхньої модернізації ще не завершений повністю: за даними Бундесхеера, машини передадуть до Центру армійської логістики (Heereslogistikzentrum) для фінального доопрацювання.

Ulan отримав нову оптику, електроніку та ходову частину

Паралельно Австрія проводить комплексну модернізацію парку бойових машин піхоти Ulan. Роботи включають оновлення оптичних систем та електронних компонентів, ремонт електрообладнання, а також заміну частини вузлів ходової частини.

Ці зміни зачіпають кілька ключових підсистем машини та підтримують довгострокову боєздатність механізованих підрозділів Бундесхеера.

Перші модернізовані Ulan вже передають безпосередньо військам - це перше відчутне повернення оновленої техніки в стрій. Ulan є основною бойовою машиною танкогренадерських підрозділів Австрії, поєднує захищену мобільність і вогневу міць, здатна діяти спільно з танками Leopard на складній місцевості.

Машина оснащена гарматою та вміщує групу гренадерів додатково до екіпажу, що дозволяє танковим і механізованим піхотним підрозділам діяти в тісній взаємодії.

Міністерка оборони Австрії Клаудія Таннер, яка була присутня на церемонії передачі, заявила, що оновлений парк бронетехніки посилює спроможності Бундесхеера саме там, де це особливо важливо для військової оборони країни, назвавши подію видимим втіленням програми Aufbauplan ÖBH 2032+.