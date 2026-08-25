АОЗ ДОТ впервые объявила тендер на закупку наземных дронов: какие НРК закупят

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины .

Какие НРК закупят

АОЗ ДОТ планирует закупить НРК двух типов: логистические – для перевозки грузов, доставки обеспечения и эвакуации раненых, и ударные – для поражения определенных целей. НРК должны быть способны работать на пересеченной местности, обеспечивать надежное дистанционное управление и передавать оператору видео и данные о работе комплекса.

Кто может принять участие в тендере на НРК

Для участия в закупке приглашаются производители и поставщики, продукция которых отвечает установленным характеристикам и требованиям. Одно из ключевых условий – наличие по меньшей мере одного кодифицированного НРК.

Тендер будет проходить по уже проверенной системе: комплексы поделены на классы по дальности работы и весу груза, в каждом классе - 4 или 5 лотов, а один производитель сможет получить не более половины заказа в пределах одного класса.

По словам заместителя министра обороны Мстислава Баника, такой подход позволит вовлечь в поставки нескольких производителей и создать больше возможностей для конкуренции между ними. Закупка будет проходить в закрытой среде с соблюдением требований безопасности оборонных закупок.

"Тендер - это один из лучших инструментов для этого, ведь мы можем закупить больше средств за те же средства, минимизировать риск срывов поставок, распределив заказы по разным производителям. Поэтому в этом направлении двигаемся и дальше", - отметил Баник.

Условия участия, перечень необходимых документов и порядок представления предложений опубликованы на официальном сайте АОЗ.