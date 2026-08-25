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АОЗ ДОТ впервые объявила тендер на закупку наземных дронов: какие НРК закупят

14:34 25.08.2026 Вт
2 мин
Какие наземные роботизированные комплексы получат военные и кто сможет побороть контракт?
aimg Лев Шевченко
АОЗ ДОТ впервые объявила тендер на закупку наземных дронов: какие НРК закупят Фото: НРК в Украине (Getty Images)
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Агентство оборонных закупок ДОТ впервые объявило закупку наземных роботизированных комплексов (НРК) в соответствии с тактико-техническими характеристиками, определенными Министерством обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Какие НРК закупят

АОЗ ДОТ планирует закупить НРК двух типов: логистические – для перевозки грузов, доставки обеспечения и эвакуации раненых, и ударные – для поражения определенных целей. НРК должны быть способны работать на пересеченной местности, обеспечивать надежное дистанционное управление и передавать оператору видео и данные о работе комплекса.

Кто может принять участие в тендере на НРК

Для участия в закупке приглашаются производители и поставщики, продукция которых отвечает установленным характеристикам и требованиям. Одно из ключевых условий – наличие по меньшей мере одного кодифицированного НРК.

Тендер будет проходить по уже проверенной системе: комплексы поделены на классы по дальности работы и весу груза, в каждом классе - 4 или 5 лотов, а один производитель сможет получить не более половины заказа в пределах одного класса.

По словам заместителя министра обороны Мстислава Баника, такой подход позволит вовлечь в поставки нескольких производителей и создать больше возможностей для конкуренции между ними. Закупка будет проходить в закрытой среде с соблюдением требований безопасности оборонных закупок.

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"Тендер - это один из лучших инструментов для этого, ведь мы можем закупить больше средств за те же средства, минимизировать риск срывов поставок, распределив заказы по разным производителям. Поэтому в этом направлении двигаемся и дальше", - отметил Баник.

Условия участия, перечень необходимых документов и порядок представления предложений опубликованы на официальном сайте АОЗ.

Ранее РБК-Украина сообщало, что закупочный ресурс АОЗ ДОТ на вооружение и военную технику вырос почти в три раза в год, а международное финансирование - в 16 раз.

В то же время сообщалось, что тендерная реформа Минобороны забуксовала из-за отсутствия утвержденных тактико-технических характеристик, а источники в отрасли предупреждали о риске разрыва поставок вооружения для фронта уже через несколько месяцев.

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