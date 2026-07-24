Большие и уязвимые: почему бронетехника становится слишком дорогой целью для дронов

Роль тяжелого вооружения на современном фронте претерпевает существенные изменения. Повсеместное наблюдение и массовое использование дешевых дронов делают большую бронетехнику уязвимой и дорогостоящей целью. Поэтому силы обороны все чаще привлекают к выполнению задач наземные роботизированные комплексы (НРК).

Почему работы вытесняют бронетехнику

Первоначально наземные роботы закрывали преимущественно логистические вопросы, но сейчас их спектр действий значительно расширился. Как объясняет Олег Федоришин из DevDroid, роботизированные платформы все чаще применяют для:

эвакуации раненых;

обороны позиций;

огневой поддержки;

штурмовых действий.

По его словам, на передовой пытаются не использовать слишком большие НРК даже для логистики. Габаритные машины могут разоблачить расположение личного состава, поскольку противник часто следит за маршрутом роботизированного комплекса, чтобы выявить места загрузки или дислокации подразделения.

Сложная ситуация остается и с эвакуацией: хотя бронетехника способна быстро заехать на позицию, постоянная угроза ударов FPV-дронов усложняет ее привлечение. Поэтому эвакуацию чаще доверяют менее заметным роботам.

Экономика войны и безопасность бойцов

Главное отличие между бронетехникой и роботизированными платформами заключается в цене потери.

"Разница между роботизированной платформой и бронетехникой не в том, что одно из них невозможно поразить. Вопрос в том, сколько средств противнику придется потратить на ее уничтожение и какой будет цена такой потери", – отмечает Олег Федоришин.

В свою очередь Тарас Остапчук из Ratel отмечает, что речь идет скорее о распределении ролей, чем о полном вытеснении классической брони. НРК имеют неоспоримое преимущество на опасных участках при подвозе боекомплекта и эвакуации. Главная ценность таких систем – сохранение жизней украинских военных и выполнение задач без прямого риска для людей.