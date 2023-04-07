Австрия до сих пор считает Россию стратегическим партнером для ЕС
Австрия рассматривает Российскую Федерацию как важного и стратегического партнера Евросоюза на уровне с Соединенными Штатами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ стратегии безопасности Австрии.
Стратегия безопасности Австрии является основополагающим документом страны в области нацбезопасности и внешней политики. В нем определено в качестве цели "целенаправленное сотрудничество с США и Россией как стратегическими партнерами ЕС в сфере внутренней безопасности".
Также отмечается, что внешняя политика Австрии должна формироваться на дальнейшем развитии сотрудничества Австрии и Евросоюза, а также "с такими важными партнерами, как США, Россия и развивающимися государствами".
После полномасштабного вторжения России в Украину, после внедрения санкций Европейским союзом против России документ о безопасности Австрии не претерпел никаких изменений.
Ранее мы сообщали, что министерство обороны Австрии планирует помочь Украине с разминированием территорий только после окончания военных действий.
Напомним, кабинет министров Украины принял проект решения о "роуминговом безвизе" с ЕС.
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