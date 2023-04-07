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Австрия до сих пор считает Россию стратегическим партнером для ЕС

Новина українською →
Австрия, Пятница 07 апреля 2023 23:59
Австрия до сих пор считает Россию стратегическим партнером для ЕС Фото: Россия по-прежнему считается в Австрии стратегическим партнером для ЕС (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Австрия рассматривает Российскую Федерацию как важного и стратегического партнера Евросоюза на уровне с Соединенными Штатами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ стратегии безопасности Австрии.

Стратегия безопасности Австрии является основополагающим документом страны в области нацбезопасности и внешней политики. В нем определено в качестве цели "целенаправленное сотрудничество с США и Россией как стратегическими партнерами ЕС в сфере внутренней безопасности".

Также отмечается, что внешняя политика Австрии должна формироваться на дальнейшем развитии сотрудничества Австрии и Евросоюза, а также "с такими важными партнерами, как США, Россия и развивающимися государствами".

После полномасштабного вторжения России в Украину, после внедрения санкций Европейским союзом против России документ о безопасности Австрии не претерпел никаких изменений.

Ранее мы сообщали, что министерство обороны Австрии планирует помочь Украине с разминированием территорий только после окончания военных действий.

Напомним, кабинет министров Украины принял проект решения о "роуминговом безвизе" с ЕС.

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