Австрія розглядає Російську Федерацію як важливого та стратегічного партнера Євросоюзу на рівні зі Сполученими Штатами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документ стратегії безпеки Австрії.

Стратегії безпеки Австрії є основоположним документом країни у сфері нацбезпеки та зовнішньої політики. У ньому визначено в якості цілі "цілеспрямовану співпрацю зі США та росією як стратегічними партнерами ЄС у сфері внутрішньої безпеки".

Також зазначається, що зовнішня політика Австрії має формуватися на подальшому розвитку співпраці Австрії та Євросоюзу, а також "з такими важливими партнерами, як США, росія та державами, що розвиваються".

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну, після впровадження санкцій Європейським союзом проти рф документ про стратегію безпеки Австрії не зазнав жодних змін.