В Минобороны Австрии хотят помочь Украине с разминированиям только после окончания войны
Австрия, вероятно, сможет помочь Украине с разминированием территорий только после того, как завершится война с Россией.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kronen Zeitung, об этом заявила министр обороны Австрии Клаудия Таннер.
Издание отмечает, что обещания австрийского канцлера Карла Нехаммера и министра иностранных дел Александера Шалленберга о помощи Украине в разминировании пока не были реализованы.
При этом Таннер заявляет, что подобная помощь может быть предоставлена нашей стране после завершения войны из-за нейтралитета Австрии.
"Разминирование в военное время противоречит конституционному праву", - уточнила чиновница.
Представитель австрийской либеральной партии NEOS по вопросам внешней политики Гельмут Брандштеттер не согласен с позицией главы Минобороны.
"Это слишком поздно - мы должны помочь сейчас. Речь идет о спасении жизней", - подчеркивает политик.
В свою очередь посол Украины в Вене Василий Химинец подчеркнул, что помощь Украине в разминировании необходимо сейчас. И она не несет угрозы для нейтралитета Австрии, поскольку происходит на "гражданских территориях".
Напомним, ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к парламенту Австрии. В частности, он призвал начать помощь в разминировании территории.
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