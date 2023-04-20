ua ru
Чт, 20 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Австрия присоединилась к разминированию деоккупированных территорий Украины

Новина українською →
Четверг 20 апреля 2023 01:43
Австрия присоединилась к разминированию деоккупированных территорий Украины Фото: министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Австрия помогает Украине с разминированием территорий в рамках программы поддержки для Украины от ОБСЕ.

Об этом в интервью заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Австрия рассматривает разные варианты помощи Украине с разминированием территорий и уже вносит свой гуманитарный вклад.

"Мы быстро отреагировали на призыв украинского правительства оказать поддержку в гуманитарном разминировании. Австрия уже вносит свой вклад в разминирование в Украине в рамках "Программы поддержки для Украины" ОБСЕ", - отметил Шалленберг.

Ранее мы писали, в министерстве обороны Украины рассказали, что для полной очистки территории Украины от российских мин может понадобиться более 30 лет и 5000 специалистов.

Напомним, президент Австрии заявил, что всеми возможными способами буду поддерживать Украину на ее пути к членству в Европейском союзе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Австрия Война России против Украины
NEWS
Над Киевом и областью видели яркую вспышку. Что известно
Над Киевом и областью видели яркую вспышку. Что известно
DAILY
Чем Польше не угодило украинское зерно и как решили транзитный кризис
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Чем Польше не угодило украинское зерно и как решили транзитный кризис