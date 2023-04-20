Австрия присоединилась к разминированию деоккупированных территорий Украины

Австрия помогает Украине с разминированием территорий в рамках программы поддержки для Украины от ОБСЕ.

Об этом в интервью заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

"Мы быстро отреагировали на призыв украинского правительства оказать поддержку в гуманитарном разминировании. Австрия уже вносит свой вклад в разминирование в Украине в рамках "Программы поддержки для Украины" ОБСЕ", - отметил Шалленберг.

Австрия рассматривает разные варианты помощи Украине с разминированием территорий и уже вносит свой гуманитарный вклад.

Ранее мы писали, в министерстве обороны Украины рассказали, что для полной очистки территории Украины от российских мин может понадобиться более 30 лет и 5000 специалистов.

Напомним, президент Австрии заявил, что всеми возможными способами буду поддерживать Украину на ее пути к членству в Европейском союзе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.