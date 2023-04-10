В Минобороны озвучили количество специалистов, необходимое для разминирования Украины
Для полной очистки территории Украины от российских мин может понадобиться более 30 лет и 5000 специалистов.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр обороны Алексей Резников во время совместной пресс-конференции с и.о. министра обороны Дании Троэлсом Лундом Поульсеном.
По его словам, Украине необходимо минимум 5000 специалистов, которые будут разминированием территории. Он последовал примеру Хорватии, где война закончилась 28 лет назад, однако и сейчас часть территорий страны заминирована.
"Они в среднем в год могут разминировать 50 кв.км. А у нас война еще продолжается. Если двигаться темпами Хорватии, то на полное разминирование уйдет 30 лет", - сказал Резников.
Министр обороны отметил, что этот процесс можно ускорить, используя современные технологии. Он также рассказал, что Дания также предоставляет оборудование для разминирования.
Напомним, ранее в Минобороны Украины заявили, что для ускорения разминирования территории Украины необходимо максимально привлечь отечественных производителей.
Также сообщалось, что Кипр предоставит Украине техническое обучение по разминированию в рамках гуманитарной помощи.
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