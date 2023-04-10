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В Минобороны озвучили количество специалистов, необходимое для разминирования Украины

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Украина, Понедельник 10 апреля 2023 19:57
В Минобороны озвучили количество специалистов, необходимое для разминирования Украины Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Для полной очистки территории Украины от российских мин может понадобиться более 30 лет и 5000 специалистов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр обороны Алексей Резников во время совместной пресс-конференции с и.о. министра обороны Дании Троэлсом Лундом Поульсеном.

По его словам, Украине необходимо минимум 5000 специалистов, которые будут разминированием территории. Он последовал примеру Хорватии, где война закончилась 28 лет назад, однако и сейчас часть территорий страны заминирована.

"Они в среднем в год могут разминировать 50 кв.км. А у нас война еще продолжается. Если двигаться темпами Хорватии, то на полное разминирование уйдет 30 лет", - сказал Резников.

Министр обороны отметил, что этот процесс можно ускорить, используя современные технологии. Он также рассказал, что Дания также предоставляет оборудование для разминирования.

Напомним, ранее в Минобороны Украины заявили, что для ускорения разминирования территории Украины необходимо максимально привлечь отечественных производителей.

Также сообщалось, что Кипр предоставит Украине техническое обучение по разминированию в рамках гуманитарной помощи.

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