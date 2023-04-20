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Австрія долучилась до розмінування деокупованих територій України

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Четвер 20 квітня 2023 01:43
Австрія долучилась до розмінування деокупованих територій України Фото: міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Австрія допомогає Україні з розмінуванням територій у рамках "програми підтримки для України" від ОБСЄ.

Про це в інтерв'ю заявив міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням Укрінформ.

Австрія розглядає різні варіанти допомоги Україні з розмінуванням територій та вже робить свій гуманітарний внесок.

"Ми швидко відреагували на заклик українського уряду надати підтримку в гуманітарному розмінуванні. Австрія вже робить свій внесок у розмінування в Україні в рамках "Програми підтримки для України" ОБСЄ", - зазначив Шалленберг.

Раніше ми писали, у міністерстві оборони України розповіли, що для повного очищення території України від російських мін може знадобитись понад 30 років та 5000 спеціалістів.

Нагадаємо, президент Австрії заявив, що усіма можливими способами підтримуватиму Україну на її шляху до членства у Європейському союзі.

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