Президент Австрии заявил, что будет поддерживать вступление Украины в ЕС всеми способами
Астрия всеми возможными способами будет поддерживать Украину на пути к членству в Европейском союзе.
Об этом заявил президент Австрии Александер Ван дер Беллен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию.
Президент Австрии во время встречи с польским коллегой Анджеем Дудой обсудил полномасштабное вторжение Российской Федерации и совместные меры по поддержке Украины.
"Мы также приветствуем желание Украины и Молдовы присоединиться к ЕС. Это ободряет, и это хорошо для всех нас. Мы будем поддерживать эти две страны на их пути в Евросоюз всеми возможными способами", - отметил Ван дер Беллен.
Политик добавил, что члены Европейского союза должны и дальше сплоченно стоять на стороне независимой Украины.
Ранее мы писали, что в правительстве Австрии заявили, что в случае приезда Путина в страну, его арестуют, учитывая соответствующий ордер, изданный Международным уголовным судом.
Напомним, Австрия автоматически продлила действие удостоверений временной защиты для граждан Украины.
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