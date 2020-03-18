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У МЗС пояснили, що робити українцям, які не встигають вчасно повернутися

Новини » Політика     18.03.2020 - 21:22
У МЗС пояснили, що робити українцям, які не встигають вчасно повернутися
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Це питання розглянуть під час термінової зустрічі країн-членів ЄС

Представництво України при ЄС звернулось до Європейської комісії стосовно можливості незастосування санкцій до громадян України, які не встигають вчасно повернутись до України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МІністерства закордонних справ.

Зазначається, що це питання розглянуть під час термінової зустрічі країн-членів ЄС.

"Негайно звертайтесь до консульської установи в країні перебування електронною поштою", - йдеться у повідомленні.

Наразі співробітники прикордонної служби відповідної держави-члена ЄС можуть робити винятки та не застосовувати відповідні санкції.

"Важливо, щоб на протермінування була вагома причина, яка належним чином задокументована. МЗС України доручило всім закордонним дипломатичним установам України у світі провести відповідні переговори з компетентними органами країн перебування", - повідомляє МЗС.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що Україна планує провести евакуацію понад 35 тисяч громадян України, які знаходяться за кордоном через пандемію коронавірусу. Він додав, що евакуація українців планується 175 рейсами.

Як повідомляє РБК-УКраїна, авіакомпанія SkyUp Airlines відкрила продаж квитків на додаткові рейси для евакуації українських громадян з Чехії. В українському посольстві в Чехії заявили, що додаткові рейси відбудуться 22 і 24 березня.

До кінця тижня планується евакуювати 90% українців, які перебувають за кордоном, - Криклій Угорщина надасть українцям коридор для повернення в Україну, - МЗС
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