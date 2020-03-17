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Український лоукостер відкрив продаж квитків на рейси для евакуації українців з Чехії

Новини » Коронавірус     17.03.2020 - 21:47
Український лоукостер відкрив продаж квитків на рейси для евакуації українців з Чехії
Фото: SkyUp (facebook.com-Skyup-airlines)

Понад 3 тисячі громадян України зареєструвалися в Посольстві у Чехії для евакуації

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines відкрила продаж квитків на додаткові рейси для евакуації українських громадян з Чехії через спалах коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Посольства України в Чехії у Тwitter.

Як зазначається, додаткові рейси відбудуться 22 і 24 березня.

"Для евакуації українських громадян з Чехії українська авіакомпанія SkyUp Airlines відкрила продаж квитків на додаткові рейси 22 і 24 березня", - йдеться у повідомленні.

Крім того, український посол у Чехії Євген Перебийніс зазначив, що понад 3 тисячі громадян України зареєструвалися в Посольстві у Чехії для евакуації.

"Працюємо 24/7 з метою повернення наших громадян на Батьківщину. Частина з них повернеться ближчими днями спецрейсами SkyUp. Готуємо також з колегами з Варшави відправку громадян в Україну спецпотягами", - написав він.

Український лоукостер відкрив продаж квитків на рейси для евакуації українців з ЧехіїНагадаємо, 15 березня літак спецрейсу компанії SkyUp Airlines вилетів для евакуації українців з Венеції, які раніше намагалися повернутися в Україну, однак застрягли на кордоні Італії через закриття кордонів зі Словенією.

Раніше повідомлялося, 14 березня на закритому засіданні Кабмін прийняв рішення про екстрену евакуацію українських громадян з території Італії.

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