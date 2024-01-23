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Австралия ввела санкции против российского хакера из-за атаки на страховую компанию

Фото: против российского хакера Австралия ввела санкции (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Австралия наложила санкции на россиянина за роль в кибератаке на страховую компанию Medibank. Хакеры совершили одну из самых больших краж данных, которая затронула около 10 миллионов клиентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Это первый случай, когда

Стоит отметить, что в

Атаки российских хакеров

После начала полномасштабной войны российские хакеры не раз осуществляли кибератаки на украинские госорганы и не только.

В частности, российские хакеры использовали сбой мобильного оператора "Киевстар" для рассылки писем с вирусами.

Под удар попадали и государства-союзники Украины. Год назад хакеры РФ пытались атаковать Германию после того, как она решила передать нашей стране танки.

Недавно стало известно, что российские хакеры устроили кибератаку на Microsoft и получили доступ к аккаунтам руководителей компании.

 

 

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Российская ФедерацияАвстралияКибератака