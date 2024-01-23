Австралия ввела санкции против российского хакера из-за атаки на страховую компанию

Австралия наложила санкции на россиянина за роль в кибератаке на страховую компанию Medibank. Хакеры совершили одну из самых больших краж данных, которая затронула около 10 миллионов клиентов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Это первый случай, когда
Стоит отметить, что в
После начала полномасштабной войны российские хакеры не раз осуществляли кибератаки на украинские госорганы и не только.
В частности, российские хакеры использовали сбой мобильного оператора "Киевстар" для рассылки писем с вирусами.
Под удар попадали и государства-союзники Украины. Год назад хакеры РФ пытались атаковать Германию после того, как она решила передать нашей стране танки.
Недавно стало известно, что российские хакеры устроили кибератаку на Microsoft и получили доступ к аккаунтам руководителей компании.
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