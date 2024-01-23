Австралия ввела санкции против российского хакера из-за атаки на страховую компанию

Это первый случай, когда

Стоит отметить, что в

Атаки российских хакеров

После начала полномасштабной войны российские хакеры не раз осуществляли кибератаки на украинские госорганы и не только.

В частности, российские хакеры использовали сбой мобильного оператора "Киевстар" для рассылки писем с вирусами.

Под удар попадали и государства-союзники Украины. Год назад хакеры РФ пытались атаковать Германию после того, как она решила передать нашей стране танки.

Недавно стало известно, что российские хакеры устроили кибератаку на Microsoft и получили доступ к аккаунтам руководителей компании.