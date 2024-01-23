Австралія ввела санкції проти російського хакера через атаку на страхову компанію

Австралія наклала санкції на росіянина за його роль у кібератаці на страхову компанію Medibank. Хакери здійснили одну з найбільших крадіжок даних, яка торкнулася близько 10 мільйонів клієнтів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Зазначається, що це перший випадок, коли
Варто зазначити, що в
Після початку повномасштабної війни російські хакери неодноразово здійснювали кібератаки на українські держоргани і не тільки.
Зокрема російські хакери використали збій мобільного оператора "Київстар" для розсилки листів із вірусами.
Під удар потрапляли і держави-союзники України. Рік тому хакери РФ намагалися атакувати Німеччину після того, як вона вирішила передати нашій країні танки.
Нещодавно стало відомо, що російські хакери влаштували кібератаку на Microsoft і отримали доступ до облікових записів керівників компанії.
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