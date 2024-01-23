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Австралія ввела санкції проти російського хакера через атаку на страхову компанію

Фото: проти російського хакера Австралії ввела санкції (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Австралія наклала санкції на росіянина за його роль у кібератаці на страхову компанію Medibank. Хакери здійснили одну з найбільших крадіжок даних, яка торкнулася близько 10 мільйонів клієнтів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що це перший випадок, коли 

Варто зазначити, що в 

Атаки російських хакерів

Після початку повномасштабної війни російські хакери неодноразово здійснювали кібератаки на українські держоргани і не тільки.

Зокрема російські хакери використали збій мобільного оператора "Київстар" для розсилки листів із вірусами.

Під удар потрапляли і держави-союзники України. Рік тому хакери РФ намагалися атакувати Німеччину після того, як вона вирішила передати нашій країні танки.

Нещодавно стало відомо, що російські хакери влаштували кібератаку на Microsoft і отримали доступ до облікових записів керівників компанії.

 

 

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Російська ФедераціяАвстралияКібератака