Австралія ввела санкції проти російського хакера через атаку на страхову компанію

Зазначається, що це перший випадок, коли

Варто зазначити, що в

Атаки російських хакерів

Після початку повномасштабної війни російські хакери неодноразово здійснювали кібератаки на українські держоргани і не тільки.

Зокрема російські хакери використали збій мобільного оператора "Київстар" для розсилки листів із вірусами.

Під удар потрапляли і держави-союзники України. Рік тому хакери РФ намагалися атакувати Німеччину після того, як вона вирішила передати нашій країні танки.

Нещодавно стало відомо, що російські хакери влаштували кібератаку на Microsoft і отримали доступ до облікових записів керівників компанії.