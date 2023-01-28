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Российские хакеры пытались атаковать Германию после решения о передаче танков

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Германия, Суббота 28 января 2023 06:10
Российские хакеры пытались атаковать Германию после решения о передаче танков Фото: россияне совершили кибератаку на Германию (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Хакеры из России атаковали официальные органы и инфраструктуру Германии после решения о передаче Украине танков Leopard-2.

Об этом заявила заместитель представителя федерального правительства Кристине Гоффманн, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

По ее словам, DDoS-атаки наблюдались в среду и четверг, но немецкие киберспециалисты смогли отбить большинство из них.

"В основном удалось эти атаки отбить, так что масштабных и серьезных повреждений не произошло", - заявила она.

Гоффман также добавила, что Федеральное ведомство информационной безопасности предупредило уязвимые институции и дало советы, как противостоять таким атакам.

Напомним, что киберспециалисты Службы безопасности Украины нейтрализовали российскую хакерскую атаку на электронные системы жилищной инфраструктуры в одном из приграничных регионов Украины.

Между тем французский генерал отметил, что Украине удалось совершить "настоящую революцию" в своей киберзащите на фоне атак России.

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