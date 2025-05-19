Австралия отправила в Украину танки Abrams: в США прогнозируют сложности, - ABC

Отмечается, что во время встречи в Риме этой ночью, президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Австралии Энтони Албанизу за передачу Киеву партии подержанных танков Abrams M1A1.

Источники издания сообщили, что недавно была начата погрузка первой части из 49 танков на грузовое судно. Текущее местонахождение техники и дата ее прибытия в Европу не разглашаются из соображений безопасности.

Перед отправкой Австралия получила разрешение Вашингтона на экспорт танков американского производства в третью страну. Однако несмотря на разрешение, некоторые представители США остаются критически настроенными касательно этого решения.

Как сообщил источник ABC в Белом доме, еще в прошлом году, до повторного вступления Дональда Трампа на пост президента, Вашингтон предупреждал Австралию о сложном процессе передачи Abrams Украине. В частности, имелась в виду сложность обслуживания этой техники на фронте.

В апреле представитель австралийского Министерства обороны заявил, что предоставление больших танков может быть не самым эффективным способом поддержки Украины.

"Мы начинаем сомневаться, хотят ли украинцы вообще эти машины. Крыша Abrams является его самым слабым местом, а эта война - это война дронов", - заявил чиновник.

Министр обороны Австралии Ричард Марлс подтвердил, что Канберра взаимодействует с Киевом и Вашингтоном для реализации этой поставки. Он отметил, что первая партия техники уже в пути, но отказался раскрывать подробности из соображений безопасности.

Издание напомнило, что в начале года функционирование ключевого логистического хаба в Польше, который в ближайшее время должен принять австралийские Abrams, было приостановлено. Причиной стало решение Трампа о прекращении военной помощи для Украины. Однако сейчас объект вернулся к привычному режиму работы.

В апреле представитель Минобороны Австралии сообщил, что передача танков M1A1 Abrams ожидается в 2025 году, а сам экспортный процесс остается в активной фазе.

"Министерство обороны продолжает сотрудничать с правительством Украины в соответствии с согласованными договоренностями по передаче, включая поставки и техническое обслуживание", - отметил представитель ведомства.

Издание также добавило, что в прошлом году правительство Албанизи подверглось критике из-за отказа удовлетворить запрос Украины на передачу списанного австралийского парка вертолетов Taipan. В Минобороны объяснили, что эта техника является слишком сложной для эксплуатации и обслуживания в боевых условиях.