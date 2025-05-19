Австралія відправила в Україну танки Abrams: у США прогнозують складнощі, - ABC

Зазначається, що під час зустрічі в Римі цієї ночі, президент України Володимир Зеленський подякував прем'єр-міністру Австралії Ентоні Албанізі за передачу Києву партії вживаних танків Abrams M1A1.

Джерела видання повідомили, що нещодавно було розпочато завантаження першої частини з 49 танків на вантажне судно. Поточне місцезнаходження техніки і дата її прибуття до Європи не розголошуються з міркувань безпеки.

Перед відправленням Австралія отримала дозвіл Вашингтона на експорт танків американського виробництва до третьої країни. Однак попри надання дозволу, деякі представники США залишаються критично налаштованими щодо цього рішення.

Як повідомило джерело ABC у Білому домі, ще минулого року, до повторного вступу Дональда Трампа на посаду президента, Вашингтон попереджав Австралію про складний процес передачі Abrams Україні. Зокрема, малася на увазі складність обслуговування цієї техніки на фронті.

У квітні представник австралійського Міністерства оборони заявив, що надання великих танків може бути не найефективнішим способом підтримки України.

"Ми починаємо сумніватися, чи українці взагалі хочуть ці машини. Дах Abrams є його найслабшим місцем, а ця війна - це війна дронів", - заявив посадовець.

Міністр оборони Австралії Річард Марлс підтвердив, що Канберра взаємодіє з Києвом і Вашингтоном у реалізації цієї поставки. Він зазначив, що перша партія техніки уже в дорозі, але відмовився розкривати подробиці з міркувань безпеки.

Видання нагадало, що на початку року функціонування ключового логістичного хабу в Польщі, який згодом має прийняти австралійські Abrams, було призупинене. Причиною стало рішення Трампа про припинення військової допомоги для України. Однак наразі об'єкт повернувся до звичного режиму роботи.

У квітні представник Міноборони Австралії повідомив, що передача танків M1A1 Abrams очікується у 2025 році, а сам експортний процес залишається в активній фазі.

"Міністерство оборони продовжує співпрацювати з урядом України відповідно до погоджених домовленостей щодо передачі, включно з постачанням і технічним обслуговуванням", - зазначив речник відомства.

Видання також додало, що минулого року уряд Албанізі зазнав критики через відмову задовольнити запит України на передачу списаного австралійського парку гелікоптерів Taipan. У Міноборони пояснили, що ця техніка є надто складною для експлуатації та обслуговування у бойових умовах.