Австралия выделит Украине пакет помощи, в который войдут 70 бронированных машин

Правительство Австралии предоставит Украине новый пакет помощи на сумму 73,5 млн долларов. Он включает в себя 70 военных бронированных машин для защиты от российского вторжения.

Об этом заявил премьер-министр Австралии Энтони Албаниз, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Пакет военной помощи будет включать 28 бронированных машин M113, 14 машин специального назначения, 28 средних грузовиков и 14 прицепов. Также, Австралия продлит беспошлинный доступ для товаров, импортируемых из Украины, еще на 12 месяцев.

"Эта дополнительная поддержка будет иметь реальные изменения, помогая украинскому народу, который продолжает демонстрировать большое мужество перед лицом незаконной, неспровоцированной и безнравственной войны России", - сказал Албаниз.

Помощь Украине от Австралии

Австралия является одной из крупнейших стран, не входящих в НАТО, которая оказывает помощь, боеприпасы и оборонное оборудование, включая десятки единиц бронетехники Bushmaster.

Австралийская оборонная компания Electro Optic Systems заключила контракт с украинским государственным внешнеторговым предприятием "СпецТехноЭкспорт" на поставку в Украину до ста своих систем дистанционного вооружения (RWS).

Также, правительство Австралии применило санкции против российских чиновников и около 1000 физических и юридических лиц Российской Федерации.