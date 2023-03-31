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Австралия ввела новые санкции против семи российских чиновников

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Австралия, Пятница 31 марта 2023 14:51
Австралия ввела новые санкции против семи российских чиновников Фото: Австралия ввела санкции против семи российских чиновников в Крыму (theaustralian.com.au/)
Автор: РБК-Украина

Правительство Австралии ввело 31 марта новые санкции против российских чиновников. Ограничения, включающие запрет на въезд в страну, коснулись семи российских чиновников во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Australian Associated Press.

"Австралия ввела новые санкции и запретила въезд 7 российским чиновникам в Крыму, который Москва аннексировала в Украине в начале 2014 года. Россияне занимают региональные руководящие должности в крупнейшем городе региона Севастополе. Ни аннексии, ни региональное правительство России не были официально признаны международным сообществом", - идет речь в сообщении.

Среди российских чиновников - так называемый "губернатор", "премьер-министр", бывший "глава" и "заместитель председателя избирательной комиссии" и члены "законодательного собрания".

Также отметим, что Австралия ввела санкции против более чем 1000 человек после полномасштабного вторжения России в Украину.

Ранее мы писали о том, что Австралия ввела санкции против Ирана за поставки дронов в Россию.

Также напомним, что Швейцария присоединилась к 10-му пакету санкций ЕС против России.

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Санкции против России Австралия
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