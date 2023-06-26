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Австралія виділить Україні пакет допомоги, до якого увійдуть 70 броньованих машин

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Понеділок 26 червня 2023 07:47
Австралія виділить Україні пакет допомоги, до якого увійдуть 70 броньованих машин Фото: прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Уряд Австралії надасть Україні новий пакет допомоги на суму 73,5 млн доларів. Він включає 70 військових броньованих машин для захисту від російського вторгнення.

Про це заявив прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Пакет військової допомоги включатиме 28 броньованих машин M113, 14 машин спеціального призначення, 28 середніх вантажівок і 14 причепів. Також, Австралія продовжить безмитний доступ для товарів, імпортованих з України, ще на 12 місяців.

"Ця додаткова підтримка матиме реальні зміни, допомагаючи українському народу, який продовжує демонструвати велику мужність перед обличчям незаконної, неспровокованої та аморальної війни Росії", - сказав Албаніз.

Допомога Україні від Австралії

Австралія є однієї із найбільших країн, які не входять до НАТО, і надає допомогу, боєприпаси та оборонне обладнання, включаючи десятки одиниць бронетехніки Bushmaster.

Австралійська оборонна компанія Electro Optic Systems уклала контракт з українським державним зовнішньоторговельним підприємством "СпецТехноЕкспорт" на постачання в Україну до ста своїх систем дистанційного озброєння (RWS).

Також, уряд Австралії застосував санкції проти російських чиновників та близько 1000 фізичних та юридичних осіб Російської Федерації.

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Допомога Україні Австралия
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