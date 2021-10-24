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Австралія потримала Тайвань у конфлікті з Китаєм: допоможуть з економікою

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Австралія, Неділя 24 жовтня 2021 05:10
Австралія потримала Тайвань у конфлікті з Китаєм: допоможуть з економікою Фото: Австралія потримала Тайвань (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Австралія потримала Тайвань у конфлікті з Китаєм. Уряд Австралії заявив, що допоможе Тайвані декарбонізувати енергетичну галузь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Міністр торгівлі Австралії Ден Техан повідомив, що бачить реальні можливості для поглиблення енергетичних зв'язків з Тайванем.

"У нас вже є дуже міцне економічне партнерство з Тайванем, і область, яку ми бачимо наступною, в якій ми хотіли б розвиватися, - це енергетичне партнерство і бачення того, що ми можемо зробити, зокрема, щоб допомогти, оскільки Тайвань прагне до декарбонізації", - сказав Техан.

Тайвань також заявив про свою зацікавленість в укладанні двосторонньої торговельної угоди з Австралією і про своє прагнення приєднатися до ключового регіонального торгового пакту.

Нагадаємо, що Північна Корея почала захищати Китай і звинувачувати США. Там заявили, що США спеціально допомагають Тайваню, щоб насолити Китаю і довести свою перевагу.

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