Австралія потримала Тайвань у конфлікті з Китаєм: допоможуть з економікою
Австралія потримала Тайвань у конфлікті з Китаєм. Уряд Австралії заявив, що допоможе Тайвані декарбонізувати енергетичну галузь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Міністр торгівлі Австралії Ден Техан повідомив, що бачить реальні можливості для поглиблення енергетичних зв'язків з Тайванем.
"У нас вже є дуже міцне економічне партнерство з Тайванем, і область, яку ми бачимо наступною, в якій ми хотіли б розвиватися, - це енергетичне партнерство і бачення того, що ми можемо зробити, зокрема, щоб допомогти, оскільки Тайвань прагне до декарбонізації", - сказав Техан.
Тайвань також заявив про свою зацікавленість в укладанні двосторонньої торговельної угоди з Австралією і про своє прагнення приєднатися до ключового регіонального торгового пакту.
Нагадаємо, що Північна Корея почала захищати Китай і звинувачувати США. Там заявили, що США спеціально допомагають Тайваню, щоб насолити Китаю і довести свою перевагу.