Австралія потримала Тайвань у конфлікті з Китаєм: допоможуть з економікою

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Міністр торгівлі Австралії Ден Техан повідомив, що бачить реальні можливості для поглиблення енергетичних зв'язків з Тайванем.

"У нас вже є дуже міцне економічне партнерство з Тайванем, і область, яку ми бачимо наступною, в якій ми хотіли б розвиватися, - це енергетичне партнерство і бачення того, що ми можемо зробити, зокрема, щоб допомогти, оскільки Тайвань прагне до декарбонізації", - сказав Техан.