Австралия подержала Тайвань в конфликте с Китаем: помогут с экономикой
Австралия подержала Тайвань в конфликте с Китаем. Правительство Австралии заявило, что поможет Тайвани декарбонизировать энергетическую отрасль.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Министр торговли Австралии Дэн Техан сообщил, что видит реальные возможности для углубления энергетических связей с Тайванем.
"У нас уже есть очень прочное экономическое партнерство с Тайванем, и область, которую мы видим следующей, в которой мы хотели бы развиваться, - это энергетическое партнерство и видение того, что мы можем сделать, в частности, чтобы помочь, поскольку Тайвань стремится к декарбонизации", - сказал Техан.
Тайвань также заявил о своей заинтересованности в заключении двусторонней торговой сделки с Австралией и о своем стремлении присоединиться к ключевому региональному торговому пакту.
Напомним, что Северная Корея принялась защищать Китай и обвинять США. Там заявили, что США специально помогают Тайваню, чтоб насолить Китаю и доказать свое превосходство.