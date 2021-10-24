Австралия подержала Тайвань в конфликте с Китаем: помогут с экономикой

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Министр торговли Австралии Дэн Техан сообщил, что видит реальные возможности для углубления энергетических связей с Тайванем.

"У нас уже есть очень прочное экономическое партнерство с Тайванем, и область, которую мы видим следующей, в которой мы хотели бы развиваться, - это энергетическое партнерство и видение того, что мы можем сделать, в частности, чтобы помочь, поскольку Тайвань стремится к декарбонизации", - сказал Техан.