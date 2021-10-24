ru ua
Вс, 24 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Австралия подержала Тайвань в конфликте с Китаем: помогут с экономикой

Новина українською →
Австралия, Воскресенье 24 октября 2021 05:10
Австралия подержала Тайвань в конфликте с Китаем: помогут с экономикой Фото: Австралия подержала Тайвань (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Австралия подержала Тайвань в конфликте с Китаем. Правительство Австралии заявило, что поможет Тайвани декарбонизировать энергетическую отрасль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Министр торговли Австралии Дэн Техан сообщил, что видит реальные возможности для углубления энергетических связей с Тайванем.

"У нас уже есть очень прочное экономическое партнерство с Тайванем, и область, которую мы видим следующей, в которой мы хотели бы развиваться, - это энергетическое партнерство и видение того, что мы можем сделать, в частности, чтобы помочь, поскольку Тайвань стремится к декарбонизации", - сказал Техан.

Тайвань также заявил о своей заинтересованности в заключении двусторонней торговой сделки с Австралией и о своем стремлении присоединиться к ключевому региональному торговому пакту.

Напомним, что Северная Корея принялась защищать Китай и обвинять США. Там заявили, что США специально помогают Тайваню, чтоб насолить Китаю и доказать свое превосходство.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай Тайвань
NEWS
Россия заинтересована в присутствии "послушной" миссии ОБСЕ на Донбассе, - Гармаш
Россия заинтересована в присутствии "послушной" миссии ОБСЕ на Донбассе, - Гармаш
DAILY
Решающая битва. Как пройдут выборы в Грузии и чего ждать Саакашвили
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Решающая битва. Как пройдут выборы в Грузии и чего ждать Саакашвили