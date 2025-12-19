Австралия передала Украине последнюю партию танков Abrams
Австралия завершила передачу Украине боевых танков M1A1 Abrams в рамках военной помощи. Была отправлена последняя партия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC.
Как отмечается, передача последней партии из 12 танков M1A1 Abrams состоялась несколько недель назад. Первые 37 танков прибыли в Украину еще в июле.
Последняя партия была отправлена в октябре на коммерческом грузовом судне в сопровождении пяти военнослужащих вооруженных сил Австралии. Через 55 дней груз прибыл в Европу.
Отмечается, что секретность поставки была необходимой для того, чтобы танки были безопасно доставлены.
В Польше состоялась проверка и ремонт танков, после чего танки передали Украине.
Фото: Австралия передала Украине последнюю партию танков Abrams (ABC)
Издание отмечает, что Австралия выделила всего 1,7 млрд долларов на оборонную помощь Украине с начала полномасштабного вторжения России. Австралия является крупнейшей страной - не членом НАТО, которая оказывает финансовую и военную помощь Украине.
Танки Abrams от Австралии
Напомним, в феврале 2024 года Украина подала запрос на получение от Австралии танков Abrams.
В августе того же года австралийская армия списала последний танк этой модели. Позже страна обещала передать Украине 49 единиц M1A1 Abrams в рамках пакета военной помощи.
Но поставки были отсрочены. В мае 2025 года правительство Австралии объявило, что отправило в Украину партию списанных Abrams, несмотря на недовольство этой сделкой отдельных американских чиновников.
В июле Австралия передала Украине большую часть танков Abrams в рамках пакета военной помощи на 160 млн долларов.