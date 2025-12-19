ua en ru
Австралия передала Украине последнюю партию танков Abrams

Пятница 19 декабря 2025 14:10
UA EN RU
Австралия передала Украине последнюю партию танков Abrams Иллюстративное фото: Австралия передала Украине последнюю партию танков Abrams (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Австралия завершила передачу Украине боевых танков M1A1 Abrams в рамках военной помощи. Была отправлена последняя партия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC.

Как отмечается, передача последней партии из 12 танков M1A1 Abrams состоялась несколько недель назад. Первые 37 танков прибыли в Украину еще в июле.

Последняя партия была отправлена в октябре на коммерческом грузовом судне в сопровождении пяти военнослужащих вооруженных сил Австралии. Через 55 дней груз прибыл в Европу.

Отмечается, что секретность поставки была необходимой для того, чтобы танки были безопасно доставлены.

В Польше состоялась проверка и ремонт танков, после чего танки передали Украине.

Фото: Австралия передала Украине последнюю партию танков Abrams (ABC)

Издание отмечает, что Австралия выделила всего 1,7 млрд долларов на оборонную помощь Украине с начала полномасштабного вторжения России. Австралия является крупнейшей страной - не членом НАТО, которая оказывает финансовую и военную помощь Украине.

Танки Abrams от Австралии

Напомним, в феврале 2024 года Украина подала запрос на получение от Австралии танков Abrams.

В августе того же года австралийская армия списала последний танк этой модели. Позже страна обещала передать Украине 49 единиц M1A1 Abrams в рамках пакета военной помощи.

Но поставки были отсрочены. В мае 2025 года правительство Австралии объявило, что отправило в Украину партию списанных Abrams, несмотря на недовольство этой сделкой отдельных американских чиновников.

В июле Австралия передала Украине большую часть танков Abrams в рамках пакета военной помощи на 160 млн долларов.

