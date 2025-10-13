RU

Авиаудар по Харькову: был "прилет" по медучреждению, есть пострадавшие

Иллюстративное фото: Россия ударила по Харькову (facebook.com/DSNSCV)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 13 октября, вечером атаковали несколько районов Харькова. В результате удара есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram.

По словам Терехова, одна из российских авиабомб ударила по территории медучреждения. По предварительной информации, разрушена одно из хозяйственных сооружений.

Мэр добавил, что всего по городу уже известно о четырех пострадавших. 

Также в результате атаки российских оккупантов повреждены по меньшей мере 12 автомобилей. 

Атака на Харьков

Напомним, сегодня, 13 октября, вечером в Харькове прогремели взрывы. Мэр и глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщили, что город был под атакой управляемых авиабомб.

По словам городского главы, в городе были "прилеты" в Слободском и Салтовском районах.

При этом в Салтовском районе начался сильный пожар.

К слову, на фоне удара по Харькову россияне также атакуют Украину ударными дронами. В частности, в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников.

