Авиация, броня, боеприпасы: "Укроборонпром" объявил отбор кандидатов в наблюдательные советы
АО "Украинская оборонная промышленность" объявила о старте отбора кандидатов на должности независимых членов наблюдательных советов шести ключевых предприятий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укроборонпрома" в Telegram.
В заявлении говорится о следующих направлениях:
- авиастроение;
- производство радиолокационной техники;
- производство боеприпасов и спецхимии;
- производство транспортных машин;
- производство бронетехники;
- судостроение.
"АО "УОП" имеет целью обеспечить формирование профессионального состава наблюдательных советов, которые будут способствовать долгосрочному устойчивому развитию, прозрачности, эффективности и контроля над управлением предприятиями ОПК в соответствии с принципами корпоративного управления и лучших международных практик", - отметили в "Укроборонпром".
Отмечается, что кандидаты на должности независимых членов наблюдательных советов должны иметь опыт в следующих сферах:
- корпоративное управление;
- управление персоналом;
- наукоемкое машиностроение.
Документы для участия в отборе будут приниматься до 31 декабря 2025 года включительно.
Комплексная проверка госкомпаний
Напомним, в ноябре Кабинет министров поручил провести комплексную проверку государственных компаний Украины, в частности в сфере энергетики и оборонной промышленности.
Необходимость проведения масштабных проверок в государственных компаниях возникла на фоне разоблачения коррупционной схемы в "Энергоатоме", которую организовали чиновники и бизнесмены.
По словам премьера Юлии Свириденко, правительство приняло комплексное решение по всем государственным компаниям, чтобы исключить существование подобных схем.