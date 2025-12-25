ua en ru
Авиация, броня, боеприпасы: "Укроборонпром" объявил отбор кандидатов в наблюдательные советы

Украина, Четверг 25 декабря 2025 16:49
Авиация, броня, боеприпасы: "Укроборонпром" объявил отбор кандидатов в наблюдательные советы Фото: гендиректор "Укрборонрома" Герман Сметанин (ukroboronprom com ua)
Автор: Валерий Ульяненко

АО "Украинская оборонная промышленность" объявила о старте отбора кандидатов на должности независимых членов наблюдательных советов шести ключевых предприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укроборонпрома" в Telegram.

В заявлении говорится о следующих направлениях:

  • авиастроение;
  • производство радиолокационной техники;
  • производство боеприпасов и спецхимии;
  • производство транспортных машин;
  • производство бронетехники;
  • судостроение.

"АО "УОП" имеет целью обеспечить формирование профессионального состава наблюдательных советов, которые будут способствовать долгосрочному устойчивому развитию, прозрачности, эффективности и контроля над управлением предприятиями ОПК в соответствии с принципами корпоративного управления и лучших международных практик", - отметили в "Укроборонпром".

Отмечается, что кандидаты на должности независимых членов наблюдательных советов должны иметь опыт в следующих сферах:

  • корпоративное управление;
  • управление персоналом;
  • наукоемкое машиностроение.

Документы для участия в отборе будут приниматься до 31 декабря 2025 года включительно.

Комплексная проверка госкомпаний

Напомним, в ноябре Кабинет министров поручил провести комплексную проверку государственных компаний Украины, в частности в сфере энергетики и оборонной промышленности.

Необходимость проведения масштабных проверок в государственных компаниях возникла на фоне разоблачения коррупционной схемы в "Энергоатоме", которую организовали чиновники и бизнесмены.

По словам премьера Юлии Свириденко, правительство приняло комплексное решение по всем государственным компаниям, чтобы исключить существование подобных схем.

