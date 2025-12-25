Авіація, броня, боєприпаси: "Укроборонпром" оголосив відбір кандидатів до наглядових рад

АТ "Українська оборонна промисловість" оголосила про старт відбору кандидатів на посади незалежних членів наглядових рад шести ключових підприємств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укроборонпрому" в Telegram .

У заяві йдеться про наступні напрямки:

авіабудування;

виробництво радіолокаційної техніки;

виробництво боєприпасів та спецхімії;

виробництво транспортних машин;

виробництво бронетехніки;

суднобудування.

"АТ "УОП" має на меті забезпечити формування професійного складу наглядових рад, які сприятимуть довгостроковому сталому розвитку, прозорості, ефективності та контролю над управлінням підприємствами ОПК відповідно до принципів корпоративного управління та кращих міжнародних практик", - наголосили в "Укроборонпром".

Зазначається, що кандидати на посади незалежних членів наглядових рад мусять мати досвід у наступних сферах:

корпоративне управління;

управління персоналом;

наукоємне машинобудування.

Документи для участі у відборі будуть прийматися до 31 грудня 2025 року включно.