Авиация била по "Шахедам": ВСУ рассказали, как отражали ночную атаку РФ

"В ночь на 11 февраля противник атаковал 129 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с направлений: Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск РФ и Донецк ВОТ Украины, около 80 из них - "Шахеды", - отметили в Воздушных силах.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 112 вражеских беспилотников, при этом зафиксировано попадание 15 ударных дронов на 8 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - добавили в Воздушных силах.