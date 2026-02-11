RU

ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Авиация била по "Шахедам": ВСУ рассказали, как отражали ночную атаку РФ

Фото: ВСУ рассказали, как отражали ночную атаку РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска ночью атаковали Украину 129 ударными беспилотниками различных типов. Большинство вражеских целей ликвидировали силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Россия ударила по Запорожью: масштабный пожар, без света более 10 тысяч человек

"В ночь на 11 февраля противник атаковал 129 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с направлений: Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск РФ и Донецк ВОТ Украины, около 80 из них - "Шахеды", - отметили в Воздушных силах.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 112 вражеских беспилотников, при этом зафиксировано попадание 15 ударных дронов на 8 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - добавили в Воздушных силах.

 

Ночной обстрел Украины 11 февраля

Напомним, российские войска в ночь на вторник, 11 февраля, атаковали дронами Запорожье. Враг попал по объекту инфраструктуры, в результате ударов возник масштабный пожар. Также из-за атаки без электроснабжения осталось более 11 тысяч абонентов в двух районах города.

Кроме того, в ночь на 11 февраля в Богодухове снова произошла трагедия и снова с жертвами. В результате атаки российского дрона по частному дому погибли дети: двое годовалых мальчиков и двухлетняя девочка.

Спасатели достали их тела из-под завалов сегодня ночью. Кроме детей также погиб 34-летний мужчина. Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщал, что кроме этих жертв еще два человека пострадали - беременная женщина 35 лет и бабушка, которой более 70 лет.

