Авіація била по "Шахедах": ЗСУ розповіли, як відбивали нічну атаку РФ

Нічний обстріл України 11 лютого

Нагадаємо, російські війська у ніч на вівторок, 11 лютого, атакували дронами Запоріжжя. Ворог поцілив по об'єкту інфраструктури, внаслідок ударів виникла масштабна пожежа. Також через атаку без електропостачання лишилось понад 11 тисяч абонентів у двох районах міста.

Окрім того, в ніч на 11 лютого в Богодухові знову сталась трагедія та знову з жертвами. Внаслідок атаки російського дрона по приватному будинку загинули діти: двоє однорічних хлопчиків та двохрічна дівчинка.

Рятувальнки дістали їхні тіла з-під завалів сьогодні вночі. Окрім дітей також загинув 34-річний чоловік. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що окрім цих жертв ще двоє людей постраждали – вагітна жінка 35 років та бабуся, якій понад 70 років.