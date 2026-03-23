Авиарейсы в ОАЭ осуществляются несмотря на угрозу ракет, - WSJ

На фоне эскалации войны на Ближнем Востоке коммерческая авиация продолжает работать даже под угрозой ракетных ударов и атак дронов.

В частности, один из показательных инцидентов произошел вблизи Дубая: иранский дрон попал в топливный резервуар недалеко от международного аэропорта. Взрыв произошел буквально через несколько минут после взлета пассажирского самолета, тогда как несколько бортов были вынуждены изменить курс или перейти в режим ожидания. Однако уже через несколько часов аэропорт возобновил работу.

Несмотря на такие риски, авиакомпании из ОАЭ - в частности Emirates, Etihad, Flydubai и Air Arabia - продолжают выполнять большинство рейсов. Всего в разгар конфликта было совершено тысячи полетов.

В то же время часть международных перевозчиков приостановила рейсы в регион из-за угрозы безопасности. Эксперты и пилоты предупреждают: полеты в зоне боевых действий могут иметь катастрофические последствия, напоминая о случаях сбивания пассажирских самолетов в прошлом.

Например, взять даже катастрофу 2020 года с самолетом МАУ, когда судно направлялось в Киев. Тогда вблизи Тегерана иранские военные сбили пассажирский самолет.

Если брать последствия войны в Иране для воздушных судов, по состоянию на сейчас по меньшей мере несколько самолетов получили повреждения в результате боевых действий. При этом все дальше экипажи обеспокоены из-за отсутствия четких международных правил полетов в зонах конфликта.

Власти ОАЭ пытаются минимизировать риски - вводятся специальные воздушные коридоры и дополнительные меры безопасности, включая сопровождение военной авиации. Однако даже эти шаги не гарантируют полной защиты в условиях постоянных ракетных атак.

На этом фоне авиаотрасль оказалась между экономической необходимостью продолжать работу и растущей угрозой для пассажиров и экипажей.