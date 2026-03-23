RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Авиарейсы в ОАЭ осуществляются несмотря на угрозу ракет, - WSJ

01:34 23.03.2026 Пн
2 мин
Во время конфликта на Ближнем Востоке было совершено тысячи полетов Арабскими Эмиратами
Маловичко Юлия
Фото: авиаперевозчик Emirates (из открытых источников)

Несмотря на массированные ракетные и дроновые атаки в ОАЭ, авиакомпании не останавливают полеты, хотя инциденты возле аэропортов только усиливают страхи новых катастроф.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal.

На фоне эскалации войны на Ближнем Востоке коммерческая авиация продолжает работать даже под угрозой ракетных ударов и атак дронов.

В частности, один из показательных инцидентов произошел вблизи Дубая: иранский дрон попал в топливный резервуар недалеко от международного аэропорта. Взрыв произошел буквально через несколько минут после взлета пассажирского самолета, тогда как несколько бортов были вынуждены изменить курс или перейти в режим ожидания. Однако уже через несколько часов аэропорт возобновил работу.

Несмотря на такие риски, авиакомпании из ОАЭ - в частности Emirates, Etihad, Flydubai и Air Arabia - продолжают выполнять большинство рейсов. Всего в разгар конфликта было совершено тысячи полетов.

В то же время часть международных перевозчиков приостановила рейсы в регион из-за угрозы безопасности. Эксперты и пилоты предупреждают: полеты в зоне боевых действий могут иметь катастрофические последствия, напоминая о случаях сбивания пассажирских самолетов в прошлом.

Например, взять даже катастрофу 2020 года с самолетом МАУ, когда судно направлялось в Киев. Тогда вблизи Тегерана иранские военные сбили пассажирский самолет.

Если брать последствия войны в Иране для воздушных судов, по состоянию на сейчас по меньшей мере несколько самолетов получили повреждения в результате боевых действий. При этом все дальше экипажи обеспокоены из-за отсутствия четких международных правил полетов в зонах конфликта.

Власти ОАЭ пытаются минимизировать риски - вводятся специальные воздушные коридоры и дополнительные меры безопасности, включая сопровождение военной авиации. Однако даже эти шаги не гарантируют полной защиты в условиях постоянных ракетных атак.

На этом фоне авиаотрасль оказалась между экономической необходимостью продолжать работу и растущей угрозой для пассажиров и экипажей.

Как известно, ряд стран Персидского залива, в частности ОАЭ, оказались втянутыми в конфликт на Ближнем Востоке. Иран начал совершать атаки будто бы только на американские объекты в этих странах, однако известны и удары по гражданским точкам.

Также недавно Иран атаковал дронами крупнейший нефтяной порт ОАЭ - Фуджейру. Также попадания фиксировали вблизи международного аэропорта Дубая.

Еще РБК-Украина писало, действительно ли дефицит продуктов коснулся Друбая, о чем писали ряд СМИ, а власти в Эмиратах уверяли, что запасов хватит на несколько месяцев.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
