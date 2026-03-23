Авіарейси в ОАЕ здійснюються попри загрозу ракет, - WSJ

На тлі ескалації війни на Близькому Сході комерційна авіація продовжує працювати навіть під загрозою ракетних ударів і атак дронів.

Зокрема, один із показових інцидентів стався поблизу Дубаю: іранський дрон влучив у паливний резервуар неподалік міжнародного аеропорту. Вибух стався буквально через кілька хвилин після зльоту пасажирського літака, тоді як кілька бортів були змушені змінити курс або перейти в режим очікування. Однак вже за кілька годин аеропорт відновив роботу.

Попри такі ризики, авіакомпанії з ОАЕ - зокрема Emirates, Etihad, Flydubai та Air Arabia - продовжують виконувати більшість рейсів. Загалом у розпал конфлікту було здійснено тисячі польотів.

Водночас частина міжнародних перевізників призупинила рейси до регіону через загрозу безпеці. Експерти та пілоти попереджають: польоти в зоні бойових дій можуть мати катастрофічні наслідки, нагадуючи про випадки збиття пасажирських літаків у минулому.

Наприклад, взяти навіть катастрофу 2020 року з літаком МАУ, коли судно прямувало до Києва. Тоді поблизу Тегерана іранські військові збили цей пасажирський літак.

Якщо брати наслідки війни в Ірані для повітряних суден, станом на зараз щонайменше кілька літаків зазнали пошкоджень унаслідок бойових дій. При цьому щодалі екіпажі занепокоєні через відсутність чітких міжнародних правил польотів у зонах конфлікту.

Влада ОАЕ намагається мінімізувати ризики - запроваджуються спеціальні повітряні коридори та додаткові заходи безпеки, включно із супроводом військової авіації. Однак навіть ці кроки не гарантують повного захисту в умовах постійних ракетних атак.

На цьому тлі авіагалузь опинилася між економічною необхідністю продовжувати роботу та зростаючою загрозою для пасажирів і екіпажів.