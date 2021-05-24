Глава Ryanair назвав затримання засновника NEXTA "піратством, яке фінансується державою"

Глава авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі вважає, що затримання засновника Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича в аеропорту Мінська є "піратством, яке фінансується державою". Він зазначив, що подібне не траплялося з жодною європейською авіакомпанією.

Літак, який летів з Греції до Литви, супроводжували винищувачі після повідомлень, що на його борту була вибухівка, але її не знайшли.

Він був змушений сісти в Мінську, де був заарештований опозиційний блогер - Роман Протасевич.

Європейські лідери обговорюватимуть реакцію на інцидент сьогодні, після того, як кілька чиновників назвали його "абсолютно неприйнятним".

О'Лірі сказав, що, на його думку, подібний інцидент трапляється вперше з європейською авіакомпанією.

"Це випадок із державним викраденням ... піратство, що фінансується державою. Ми проінструктуємо наш екіпаж, який зробив феноменальну роботу, щоб вивезти цей літак і майже всіх пасажирів з Мінська через шість годин", - сказав О'Лірі.

Він додав, що цей інцидент "дуже лякає" пасажирів та екіпажі, оскільки їх тримали під озброєною охороною та обшукували сумки.

"Схоже, намір влади був забрати журналіста та його супутницю... ми вважаємо, що в аеропорту також були агенти КДБ", - додав глава авіакомпанії.