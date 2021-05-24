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Глава Ryanair назвав затримання засновника NEXTA "піратством, яке фінансується державою"

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Європа, Понеділок 24 травня 2021 11:20
Глава Ryanair назвав затримання засновника NEXTA "піратством, яке фінансується державою" Фото: глава Ryanair прокоментував затримання засновника Telegram-каналу NEXTA (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

Глава авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі вважає, що затримання засновника Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича в аеропорту Мінська є "піратством, яке фінансується державою". Він зазначив, що подібне не траплялося з жодною європейською авіакомпанією.

Про це повідомляє видання Newstalk.

Літак, який летів з Греції до Литви, супроводжували винищувачі після повідомлень, що на його борту була вибухівка, але її не знайшли.

Він був змушений сісти в Мінську, де був заарештований опозиційний блогер - Роман Протасевич.

Європейські лідери обговорюватимуть реакцію на інцидент сьогодні, після того, як кілька чиновників назвали його "абсолютно неприйнятним".

О'Лірі сказав, що, на його думку, подібний інцидент трапляється вперше з європейською авіакомпанією.

"Це випадок із державним викраденням ... піратство, що фінансується державою. Ми проінструктуємо наш екіпаж, який зробив феноменальну роботу, щоб вивезти цей літак і майже всіх пасажирів з Мінська через шість годин", - сказав О'Лірі.

Він додав, що цей інцидент "дуже лякає" пасажирів та екіпажі, оскільки їх тримали під озброєною охороною та обшукували сумки.

"Схоже, намір влади був забрати журналіста та його супутницю... ми вважаємо, що в аеропорту також були агенти КДБ", - додав глава авіакомпанії.

У неділю, 23 травня, в аеропорту Мінська затримали засновника Nexta Романа Протасевича. У Білорусі він проходить обвинуваченим за трьома статтями.

Літак компанії Ryanair, на борту якого перебував Протасевич, здійснив аварійну посадку в Національному аеропорту Мінська. Причиною екстреної посадки став сигнал про мінування. Сам літак прямував з Афін до Вільнюса.

Після того як літак перевірили, на його борту вибуховий пристрій не виявили. Однак всіх пасажирів відправили на повторний огляд. Серед них був засновник Nexta, журналіст Роман Протасевич.

NEXTA зазначає, що перед вильотом журналіст помітив за собою стеження.

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