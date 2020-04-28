Ілюстративне фото (wizzair.com)

Wizz Air пропонує на 12 травня квитки з Києва до Відня за 29,99 євро та з Відня до Києва за 24,99 євро

Авіакомпанія Wizz Air продає квитки на рейси Київ-Відень з 12 травня, хоча Україна офіційно не заявляє про відновлення авіасполучення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Hromadske".

Зазначається, що на сайті угорського лоукостера Wizz Air вже можна придбати квитки на рейси з Києва до Відня та навпаки з 12 травня.

Також рейси планують здійснювати щодня з 12 травня, крім 13 травня.

З Києва до Відня долетіти можна за 29,99 євро, а з Відня до Києва за 24,99 євро.

Нагадаємо, на тлі триваючої пандемії коронавірусу європейський лоукостер Wizz Air планує відновити польоти з Лондона та Відня у деякі європейські міста вже з 1 травня.

З Лондона літаки компанії будуть літати в Лісабон у Португалії, Будапешт в Угорщині, Братиславу у Словаччині та Белград у Сербії. Крім того, попередній продаж квитків доступний до Тель-Авіву в Ізраїлі, Кошице у Словаччині, а також до восьми міст в Румунії, але не до столиці країни - Бухарест. Ще один маршрут - курортний іспанський острів Тенеріфе.

Як повідомляло РБК-Україна, через пандемію коронавірусу низка світових авіаперевізників вже заявили про банкрутство. Повідомлялося, що коронавірус може призвести до банкрутства більшості авіакомпаній у всьому світі вже до кінця травня.