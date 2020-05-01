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Кіпр у червні відновить авіасполучення і послабить карантинні заходи

Новини » Коронавірус     01.05.2020 - 08:31
Кіпр у червні відновить авіасполучення і послабить карантинні заходи
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

4 травня в країні стартує перший етап ослаблення карантину

Кіпр дозволить аеропортам відновити роботу і прибуття літаків 9 червня, коли набере чинності третій етап ослаблення карантину, запровадженого для боротьби з поширенням коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Як заявив міністр охорони здоров'я Кіпру Константінос Івана, 4 травня почнеться часткове ослаблення карантинних заходів.

За його словами, крім авіасполучення, з 9 червня також почнуть роботу порти, які будуть обслуговувати круїзні лайнери. Також повністю відкриються ресторани, кафе і бари.

Міністр повідомив, що готелі також відновлять роботу, вказавши, що їм буде дозволено приймати туристів, яким буде дозволено "в'їжджати в країну на умовах, що перешкоджають поширенню коронавірусу".

Зазначимо, туризм є двигуном економіки Кіпру, на частку якого, поряд з поїздками, припадає близько 21 відсотка валового внутрішнього продукту країни.

Нагадаємо, з 15 березня влади Кіпру закрила в'їзд для іноземців для боротьби з коронавірусом. Спочатку обмеження вводилися на 15 днів, але вже 30 березня країна посилила карантинні заходи. Зокрема, заборонялося збирати у себе вдома гостей.

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