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У Ryanair не очікують відновлення рейсів до червня

Новини » Коронавірус     24.03.2020 - 16:52
У Ryanair не очікують відновлення рейсів до червня
Фото: Ryanair (flickr.comAndy Mitchell)

Більшість рейсів компанія призупиняє 31 березня

Найбільший європейський лоукостер Ryanair не очікує відновлення рейсів до червня у зв'язку з пандемією коронавірусу. Про це заявив виконавчий директор компанії Майкл Про'Лірі, передає BBC.

За словами О'Лірі, Ryanair зупиняє більшість своїх рейсів з наступного вівторка, 31 березня. При цьому компанія запропонувала свої літаки всіх урядів Європейського союзу для евакуаційних рейсів і транспортування ліків, медичного обладнання і продовольства.

"Оскільки кордони Європи стають перевантаженими або закритими, життєво важливо, щоб Ryanair зіграла свою роль у забезпеченні життєво важливими ліки і поставками продовольства", - заявив О'Лірі.

Також Ryanair зазначили, що пасажири, рейси яких були скасовані у зв'язку з закриттям кордонів, отримають електронний лист з описом подальших дій протягом одного-двох тижнів.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що Європейська рада прийняла рішення про тимчасове призупинення дії системи слотів в аеропортах, згідно якої авіакомпанії зобов'язані здійснювати заявлені рейси, у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Також раніше повідомлялося, що Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про прискорення пандемії коронавірусу. Всього за 82 дні з початку пандемії захворіли 300 тис. чоловік.

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