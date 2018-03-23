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Авіакомпанії скасовують запуск ряду анонсованих рейсів з регіональних аеропортів України

НовиниІнфраструктура    23.03.2018 - 17:49
Фото: літак МАУ (flyuia.com)
Фото: літак МАУ (flyuia.com)

Зокрема, скасовано запуск рейсів Харків-Тбілісі, Одеса-Франкфурт-Хан і Одеса-Берлін

Авіакомпанії скасовують запуск ряду анонсованих раніше авіарейсів з регіональних аеропортів України. Про це повідомляє Аvianews.

Зокрема, видання повідомляє про скасування рейсів Харків-Тбілісі, Одеса-Франкфурт-Хан, Одеса-Берлін, Вінниця-Тель-Авів, Запоріжжя-Стамбул.

Так, в розсилці, яку отримали туристичні агенції, авіакомпанія Georgian Airways повідомила про своє рішення не запускати анонсовані на квітень 2018 року рейси з Харкова у Тбілісі.

"Подібна ситуація відбувається вже другий рік поспіль - в 2017 році авіаперевізник запустив продаж квитків за даним напрямом, проте польоти так і не були розпочаті", - зазначає видання.

Крім того, повідомляється, що з системи бронювання МАУ і з сезонного розкладу на сайті аеропорту Одеса пропали рейси Одеса-Франкфурт-Хан і Одеса-Берлін, які повинні були бути запущені цього літа. Крім того, з 4 червня МАУ скасовує рейси Вінниця-Тель-Авів.

Також повідомляється, що в розсилці турагентствам Atlasjet Ukraine (Atlasglobal) повідомила, що "з операційних причин" будуть скасовані рейси Запоріжжя-Стамбул.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найбільший європейський лоукостер Ryanair уклав угоду з аеропортами "Бориспіль" і "Львів", перші польоти почнуться вже в жовтні 2018 року.

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Теги публікації: Міжнародні авіалінії України, Тбилиси, авиасообщение  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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