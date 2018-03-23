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Авиакомпании отменяют запуск ряда анонсированных рейсов из региональных аэропортов Украины

НовостиИнфраструктура    23.03.2018 - 17:49
Фото: самолет МАУ (flyuia.com)
Фото: самолет МАУ (flyuia.com)

В частности, отменен запуск рейсов Харьков-Тбилиси, Одесса-Франкфурт-Хан и Одесса-Берлин

Авиакомпании отменяют запуск ряда анонсированных ранее авиарейсов из региональных аэропортов Украины. Об этом соообщает Аvianews.

В частности, издание сообщает об отмене рейсов Харьков-Тбилиси, Одесса-Франкфурт-Хан, Одесса-Берлин, Винница-Тель-Авив, Запорожье-Стамбул.

Так,  в рассылке, которую получили туристические агенства, авиакомпания Georgian Airways сообщила о своем решении не запускать анонсированные на апрель 2018 года рейсы из Харькова в Тбилиси. 

"Подобная ситуация происходит уже второй год подряд - в 2017 году авиаперевозчик запустил продажи билетов по данному направлению, однако полеты так и не были начаты", - отмечает издание.

Кроме того, сообщается, что из системы бронирования МАУ и из сезонного расписания на сайте аэропорта Одесса пропали рейсы Одесса-Франкфурт-Хан и Одесса-Берлин, которые должны были быть запущены этим летом. Кроме того, с 4 июня МАУ отменяет рейсы Винница-Тель-Авив.

Также сообщается, что в рассылке турагентствам Atlasjet Ukraine (Atlasglobal) сообщила, что "по операционным причинам" будут отменены рейсы Запорожье-Стамбул.

Напомним, ранее сообщалось, что крупнейший европейский лоукостер Ryanair заключил соглашение с аэропортами "Борисполь" и "Львов", первые полеты начнутся уже в октябре 2018 года. 

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Теги публикации: Международные авиалинии Украины, Тбилиси, авиасообщение  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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