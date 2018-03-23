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Ryanair заключил соглашение с аэропортами "Борисполь" и "Львов"

НовостиОбщество    23.03.2018 - 11:09
Фото: Ryanair выйдет на украинский рынок в 2018 году (РБК-Украина)
Фото: Ryanair выйдет на украинский рынок в 2018 году (РБК-Украина)

Первые самолеты Ryanair полетят из Киева и Львова уже в октябре

Крупнейший европейский лоукостер Ryanair заключил соглашение с аэропортами "Борисполь" и "Львов", первые полеты начнутся уже в октябре 2018 года. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Сегодняшняя крупная сделка между аэропортами "Борисполь" и "Львов" и авиакомпанией Ryanair откроет европейские горизонты для еще большего количества украинцев", - отметил Порошенко.

Он также подчеркнул, что первые самолеты Ryanair полетят из Киева и Львова уже в октябре.

 

 

 

Напомним, ранее сообщалось, что компания Ryanair рассматривает возможность полетов еще из трех городов Украины.

"Что касается других городов Украины, кроме Львова и Киева, мы активно говорим и смотрим и другие направления. В частности, это Харьков, Одесса, Херсон. Но все это более поздняя перспектива", - заявил коммерческий директор Ryanair Дэвид О'Брайан в интервью польскому Forbes.

 

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Теги: Ryanair, Киев, Львов
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