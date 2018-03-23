Первые самолеты Ryanair полетят из Киева и Львова уже в октябре

Крупнейший европейский лоукостер Ryanair заключил соглашение с аэропортами "Борисполь" и "Львов", первые полеты начнутся уже в октябре 2018 года. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Сегодняшняя крупная сделка между аэропортами "Борисполь" и "Львов" и авиакомпанией Ryanair откроет европейские горизонты для еще большего количества украинцев", - отметил Порошенко.

Он также подчеркнул, что первые самолеты Ryanair полетят из Киева и Львова уже в октябре.

Сьогоднішня велика угода з між аеропортами "Бориспіль" та "Львів" та авіакомпанією @Ryanair відкриє європейські обрії для ще більшої кількості українців — Петро Порошенко (@poroshenko) March 23, 2018

Ryanair та аеропорти Бориспіль і Львів підписали угоду, за якою вже в жовтні перші рейси ірландського лоу-коста полетять з Києва та Львова. pic.twitter.com/Yjz0kXjvHd — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) March 23, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что компания Ryanair рассматривает возможность полетов еще из трех городов Украины.

"Что касается других городов Украины, кроме Львова и Киева, мы активно говорим и смотрим и другие направления. В частности, это Харьков, Одесса, Херсон. Но все это более поздняя перспектива", - заявил коммерческий директор Ryanair Дэвид О'Брайан в интервью польскому Forbes.